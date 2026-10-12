Il telecronista di DAZN Alberto Santi ha commentato la vittoria del Napoli contro il Frosinone soffermandosi sulle prestazioni di alcuni protagonisti della serata. In dichiarazioni rilasciate a Radio Napoli Centrale, Santi ha sottolineato il buon impatto di Badiashile, che nel primo tempo si è distinto per "buoni anticipi" e ha permesso alla squadra di giocare con una "linea alta". Santi ha aggiunto che "non era una partita scontata" contro un Frosinone che arrivava da risultati positivi.

Tra i momenti chiave il ritorno di McTominay che, rientrando in campo, ha ricevuto un’ovazione definita dal telecronista "da brividi": "Avere un giocatore così, leader e trascinatore, può solo essere utile per Allegri".

Per quanto riguarda l’attacco, Noa Lang è stato elogiato per la prestazione e il gol realizzato: "Ha giocato bene, al di là del gol", ha aggiunto Santi, convinto che questa impostazione tattica con due sotto-punte e calcio verticale sia quella su cui Allegri dovrà puntare per il futuro.

Santi ha analizzato anche il momento complicato di Lucca, sottolineando che non ha percepito richiami evidenti da parte di Allegri e che l’attaccante era consapevole di dover gestire meglio alcuni palloni. Il telecronista ha aggiunto che non gli sono piaciuti i fischi ricevuti dal giocatore, evidenziando come fosse chiaro che Lucca stesse attraversando una fase difficile e che parte del pubblico lo abbia compreso. Santi ha inoltre sottolineato che l’attaccante si è fatto notare soprattutto in fase di non possesso e che dovrà trovare dentro di sé la determinazione e la grinta necessarie.