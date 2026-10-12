Il giornalista Valter De Maggio ha individuato in Gabriel Jesus il vero rimpianto del mercato del Napoli. Lo ha dichiarato durante un botta e risposta con Ivan Zazzaroni ai microfoni di Radio Goal, a margine della vittoria degli azzurri per 3-0 contro il Frosinone nella sesta giornata di Serie A, giocata sabato dieci ottobre 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona.

“Il rimpianto vero di Manna sul mercato ha un nome e cognome: Gabriel Jesus. Con lui sarebbe stata tutta un’altra storia, ma è inutile ora ripensarci”, le parole di De Maggio.

Sullo stesso tema, Zazzaroni ha commentato: “Il Napoli non aveva convinto nelle prime giornate, contro il Frosinone sì? Sicuramente. Sono trascorse sei giornate e sarà importante continuare su questa strada. Alcuni calciatori hanno giovato del ritorno della difesa a tre. Penso soprattutto a Giovanni Di Lorenzo. Il capitano degli azzurri è stato protagonista di una ottima partita contro i ciociari di Alvini. Consideriamo poi anche il fatto che il Napoli non abbia fatto mercato”.

Infine, De Maggio ha parlato anche di Kevin De Bruyne: “Il belga non è convinto di giocare lì al centro, ma forse ha ragione Allegri: l’ex City ha infatti fatto benissimo in quella posizione col Frosinone”.