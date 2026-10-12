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McTominay torna in campo dopo un mese e riceve l’ovazione del Maradona

Scott McTominay rientra con il Frosinone, gioca mezz’ora dopo un mese di stop e conquista l’ovazione del Maradona. Buone valutazioni dai quotidiani.

di · 1 min
Scott McTominay, centrocampista del Napoli, durante il rientro in campo al Maradona
Foto: Bryan Berlin / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
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Scott McTominay è rientrato in campo contro il Frosinone dopo l’intervento dello scorso mese, giocando mezz’ora abbondante e ricevendo un’ovazione dallo Stadio Diego Armando Maradona.

La Gazzetta dello Sport ha descritto come il Maradona abbia festeggiato il suo ingresso "come se il Napoli avesse segnato", con il portiere Palmisani che gli ha negato la gioia del gol. Secondo Il Mattino, schierato da sottopunta nel 3-4-2-1, ha provato a sfondare con tenacia ed è stato seguito costantemente da Calò, mostrando lampi di classe nei momenti decisivi.

Repubblica ha sottolineato il "recupero molto prezioso" a un mese dall’operazione, mentre il Corriere dello Sport ha ricordato che i tifosi non lo vedevano in campo dal 30 agosto: "Entra con la voglia di spaccare il mondo e va due volte al tiro, senza fortuna".

Corriere della Sera e Tuttosport confermano le impressioni positive sullo spirito con cui McTominay ha affrontato il rientro, riuscendo anche ad andare al tiro e a sentirsi nuovamente protagonista.

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