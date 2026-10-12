Le pagelle dei principali quotidiani premiano Rasmus Hojlund per la prestazione contro il Frosinone, nonostante il rigore sbagliato durante l’incontro giocato al Maradona. La Gazzetta dello Sport assegna 6,5 parlando di un giocatore che “si muove senza sosta, legando il gioco e mangiando il campo in profondità”, mentre per Il Mattino il voto è 5,5, sottolineando la difficoltà dei difensori avversari nel contenerlo e il rigore fallito, ma anche il fatto che si è procurato il penalty.

Repubblica (6) e Corriere dello Sport (6,5) evidenziano il palo colpito dall’attaccante e la sua capacità di guadagnarsi il penalty, poi fallito. Il Corriere dello Sport segnala che il rigore sbagliato, poi ripetuto, non pesa sulla valutazione complessiva, sottolineando la prestazione intensa tra i centrali del Frosinone.

“Quando esce sono solo applausi” scrive Tuttosport, che concede il voto più alto con 7 e valorizza la partecipazione di Hojlund all’azione del 2-0. La media generale delle pagelle fotografa una prestazione di sacrificio e vivacità, segnalata anche dal Corriere della Sera (6,5).

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Il Mattino racconta che Hojlund avrebbe dovuto “giustificarsi con Allegri” per l’errore dal dischetto, ma l’episodio è stato archiviato grazie alla trasformazione di Kevin sul rigore ripetuto dal VAR.

Per le valutazioni degli altri protagonisti azzurri, come Di Lorenzo e Neres, sono disponibili le pagelle sui quotidiani raccolte negli articoli correlati di MondoNapoli e nella sezione risultati.