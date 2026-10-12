Giovane ha fatto il suo ritorno in campo in Napoli-Frosinone, giocando una mezz’ora per riprendere fiducia dopo l’intervento di ernia inguinale, come evidenzia il Corriere dello Sport. Il centrocampista azzurro ha servito l’assist decisivo per il gol del 3-0 di Kevin De Bruyne, secondo Gazzetta dello Sport e altri quotidiani.

Le pagelle premiano la prestazione: Gazzetta dello Sport, Il Mattino, Repubblica e Corriere dello Sport hanno assegnato a Giovane un voto 6, sottolineando la sua voglia di incidere e la qualità del suo passaggio vincente. Tuttosport e Corriere della Sera sono andati oltre, dando al giocatore un 6,5 e valorizzando l’impatto positivo avuto nei minuti disputati.