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Lunedì 12 Ottobre 2026 Ultima notizia alle 00:47
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Fonte: Corriere dello Sport

Giovane convince al ritorno contro il Frosinone: i quotidiani lo premiano

Giovane protagonista nel ritorno post-infortunio contro il Frosinone: assist a De Bruyne e buoni voti dai quotidiani nazionali.

di · 1 min
Giovane, centrocampista del Napoli, nel match contro il Frosinone dopo il rientro dall'infortunio
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Giovane ha fatto il suo ritorno in campo in Napoli-Frosinone, giocando una mezz’ora per riprendere fiducia dopo l’intervento di ernia inguinale, come evidenzia il Corriere dello Sport. Il centrocampista azzurro ha servito l’assist decisivo per il gol del 3-0 di Kevin De Bruyne, secondo Gazzetta dello Sport e altri quotidiani.

Le pagelle premiano la prestazione: Gazzetta dello Sport, Il Mattino, Repubblica e Corriere dello Sport hanno assegnato a Giovane un voto 6, sottolineando la sua voglia di incidere e la qualità del suo passaggio vincente. Tuttosport e Corriere della Sera sono andati oltre, dando al giocatore un 6,5 e valorizzando l’impatto positivo avuto nei minuti disputati.

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