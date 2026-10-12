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Fonte: Il Mattino

Gilmour, pagelle divise dopo Napoli-Frosinone: l’errore finale incide sui voti

Billy Gilmour ha ricevuto voti tra il 5 e il 6 dai maggiori quotidiani dopo Napoli-Frosinone, con giudizi condizionati da un errore nel finale.

di · 1 min
Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, valutato dopo la partita contro il Frosinone
fonte foto: Instagram @billlygilmour
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Billy Gilmour ha raccolto voti compresi tra il 5 e il 6 nelle pagelle dei principali quotidiani dopo la sfida tra Napoli e Frosinone di ieri. La Gazzetta dello Sport segnala come una palla orizzontale persa dal centrocampista abbia aperto il campo al Frosinone, scatenando l’ira di Massimiliano Allegri: "È l’unico neo: ci prova da fuori, senza fortuna". Anche Il Mattino evidenzia alcune incertezze nella sua prestazione, assegnando 5,5 come voto e sottolineando che ha perso una palla che poteva compromettere i piani della squadra azzurra.

Per Repubblica, Gilmour ha ottenuto un 6, senza particolari rilievi sulla sua gestione della regia. Il Corriere dello Sport assegna lo stesso voto e sottolinea che "perde una palla pericolosa nel finale, ma entra bene e fa girare la squadra". Anche Tuttosport (5,5) evidenzia come sia stato "ordinato fino a quando non perde un sanguinoso pallone al 90’". Più severo il giudizio del Corriere della Sera, che si ferma al 5.

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