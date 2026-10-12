Giovanni Di Lorenzo ha ricevuto valutazioni positive dalla stampa per la prestazione offerta in Napoli-Frosinone. Come riportano le pagelle dei principali quotidiani sportivi in edicola, il capitano azzurro
La Gazzetta dello Sport ha assegnato a Di Lorenzo un 6,5, sottolineando “il cross per il palo di Hojlund, l’anticipo su Kvernadze, in pochi minuti il repertorio dell’esterno modello. Entra nel 2-0”. Valutazione identica per Il Mattino, che si sofferma sulla consueta generosità del terzino: “Impossibile scoprirlo al risparmio, neppure stavolta si nega una sera di fatica mostruosa. Costante il sostegno a Marin nel creare la gabbia su Kvernadze”, oltre a definirlo determinante nell’inserimento che ha portato al raddoppio azzurro.
Repubblica conferma il 6,5, evidenziando la maggiore libertà d’azione di Di Lorenzo e una chiusura preziosa su Kvernadze. Il Corriere dello Sport assegna il voto più alto, un 7, sottolineando il gran cross per Hojlund, l’anticipo su Kvernadze e i meriti nell’azione del gol di Lang.
Tuttosport (6,5) rimarca la sua capacità di adattarsi, giocando anche dentro il campo grazie agli spazi creati da De Bruyne, e nel finale, ricorda Il Mattino, Di Lorenzo è stato spostato a sinistra per l’inserimento di Politano. Anche il Corriere della Sera si attesta su un 6,5.