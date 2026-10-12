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Lunedì 12 Ottobre 2026 Ultima notizia alle 05:22
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Fonte: Il Mattino

Di Lorenzo convince i quotidiani: voti alti dopo Napoli-Frosinone

Giovanni Di Lorenzo ha ottenuto voti alti da tutti i quotidiani per Napoli-Frosinone, spaziando tra il 6,5 e il 7. Prestazione elogiata per qualità e duttilità.

di · 1 min
Giovanni Di Lorenzo durante una partita del Napoli in Serie A
Fonte foto: SSC Napoli
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IN BREVE
  • Tutti i principali quotidiani hanno valutato Di Lorenzo tra il 6,5 e il 7 per Napoli-Frosinone
  • Determinante nell'azione del raddoppio e prezioso nelle chiusure difensive
  • È stato impiegato anche a sinistra nel finale per far spazio a Politano
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Giovanni Di Lorenzo ha ricevuto valutazioni positive dalla stampa per la prestazione offerta in Napoli-Frosinone. Come riportano le pagelle dei principali quotidiani sportivi in edicola, il capitano azzurro

La Gazzetta dello Sport ha assegnato a Di Lorenzo un 6,5, sottolineando “il cross per il palo di Hojlund, l’anticipo su Kvernadze, in pochi minuti il repertorio dell’esterno modello. Entra nel 2-0”. Valutazione identica per Il Mattino, che si sofferma sulla consueta generosità del terzino: “Impossibile scoprirlo al risparmio, neppure stavolta si nega una sera di fatica mostruosa. Costante il sostegno a Marin nel creare la gabbia su Kvernadze”, oltre a definirlo determinante nell’inserimento che ha portato al raddoppio azzurro.

Repubblica conferma il 6,5, evidenziando la maggiore libertà d’azione di Di Lorenzo e una chiusura preziosa su Kvernadze. Il Corriere dello Sport assegna il voto più alto, un 7, sottolineando il gran cross per Hojlund, l’anticipo su Kvernadze e i meriti nell’azione del gol di Lang.

Tuttosport (6,5) rimarca la sua capacità di adattarsi, giocando anche dentro il campo grazie agli spazi creati da De Bruyne, e nel finale, ricorda Il Mattino, Di Lorenzo è stato spostato a sinistra per l’inserimento di Politano. Anche il Corriere della Sera si attesta su un 6,5.

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