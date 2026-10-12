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Lunedì 12 Ottobre 2026 Ultima notizia alle 07:07
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Fonte: Corriere dello Sport

De Bruyne trascina il Napoli nella vittoria sul Frosinone con una doppietta

Il Napoli vince 3-0 contro il Frosinone. De Bruyne segna due gol e guida la squadra in campo: la mentalità e il gioco cambiano, secondo il Corriere dello Sport.

di · 1 min
Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, nella partita contro il Frosinone
fonte foto: Radio Crc
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Una prestazione dominante al Maradona ha visto Kevin De Bruyne guidare il Napoli contro il Frosinone, risultando decisivo con una doppietta. Il Corriere dello Sport sottolinea come la squadra abbia ritrovato un nuovo spirito e un leader in campo.

De Bruyne, schierato nel nuovo modulo 3-4-2-1 adottato per l’occasione, è stato il punto di riferimento della manovra condividendo la regia con Stanislav Lobotka. Il campione belga ha firmato una doppietta e si è distinto anche nella fase di recupero palla: il Corriere dello Sport sottolinea infatti che De Bruyne è risultato il primo per possessi guadagnati (9), due più di Benoît Badiashile e Giovanni Di Lorenzo.

"Il Napoli ha cambiato sistema e modo di occupare il campo, è vero, ma da quanto s’è visto contro il Frosinone ha soprattutto cambiato mentalità, ritrovando un leader in campo e un uomo in cui credere in panchina", scrive il Corriere dello Sport.

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