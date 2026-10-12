Una prestazione dominante al Maradona ha visto Kevin De Bruyne guidare il Napoli contro il Frosinone, risultando decisivo con una doppietta. Il Corriere dello Sport sottolinea come la squadra abbia ritrovato un nuovo spirito e un leader in campo.

De Bruyne, schierato nel nuovo modulo 3-4-2-1 adottato per l’occasione, è stato il punto di riferimento della manovra condividendo la regia con Stanislav Lobotka. Il campione belga ha firmato una doppietta e si è distinto anche nella fase di recupero palla: il Corriere dello Sport sottolinea infatti che De Bruyne è risultato il primo per possessi guadagnati (9), due più di Benoît Badiashile e Giovanni Di Lorenzo.

"Il Napoli ha cambiato sistema e modo di occupare il campo, è vero, ma da quanto s’è visto contro il Frosinone ha soprattutto cambiato mentalità, ritrovando un leader in campo e un uomo in cui credere in panchina", scrive il Corriere dello Sport.