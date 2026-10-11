Amir Rrahmani ha raccolto voti alti dai principali quotidiani dopo Napoli-Frosinone. La Gazzetta dello Sport, Il Mattino, Repubblica, Corriere dello Sport e Tuttosport gli hanno assegnato un voto di 6,5, sottolineando soprattutto la gestione del duello diretto con Raimondo.

Per la Gazzetta dello Sport, Rrahmani "mette la museruola a Raimondo, lo anticipa puntualmente e con disinvoltura, sfruttando il fisico. Buona chiusura nella ripresa". Anche Il Mattino parla di "duello vinto costantemente, secondo le tradizioni del buon centrale: accorciandolo nel modo corretto. Non pare trovarsi mai a cattivo agio nella difesa a tre". Repubblica evidenzia che il difensore è "a suo agio al centro del reparto anche con il cambio di modulo, l’unica pecca è l’ammonizione". Corriere dello Sport sottolinea come Rrahmani abbia tenuto d’occhio Raimondo "senza batter ciglio", mentre Tuttosport aggiunge che "tiene a bada Raimondo e Bobcek".

Solo Corriere della Sera è leggermente meno entusiasta, ma assegna comunque un 6, sottolineando la solidità dell’intervento difensivo dell’ex Verona. Anche altri azzurri sono stati valutati positivamente dal Corriere, come evidenziato nell’analisi sui voti assegnati da quotidiani nazionali.

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