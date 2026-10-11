Alex Meret torna titolare contro il Frosinone e si prende la scena nelle pagelle dei quotidiani.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il portiere azzurro merita un 6: “Un recupero importante per il reparto. Poco sollecitato dal Frosinone, è attento sulla conclusione dalla distanza di Schmid.” Anche Il Mattino attribuisce a Meret un 6, sottolineando che “con i piedi non è mai millimetrico ma c’è tanta ordinaria amministrazione e qualche buona uscita. Ci vuole più di un’ora per respingere un tiro nello specchio di Schmid. E null’altro.”

Per Repubblica, il rientro di Meret vale un 6,5: “Rientro positivo e premiato dal clean sheet, blindato con la parata su Calò.” Lo stesso episodio viene citato anche dal Corriere dello Sport, che lo valuta con 6: “Una parata su Calò nella ripresa, ma una serata tutto sommato tranquilla.”

Corriere della Sera e Tuttosport si spingono fino al 6,5, con il secondo che segnala: “Intervento non perfetto su Kvernadze, ma quanto basta per tenere il punteggio sullo 0-0.”