Il Napoli si prepara ad affrontare il Villarreal martedì 13 ottobre alle 21:00, nella seconda giornata della Champions League, con una formazione rinnovata e diverse novità in vista. Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal, la squadra di Massimiliano Allegri cerca riscatto all’Estadio de la Ceramica.

Le ultime indicazioni riportate da Sky e riprese dai principali media sportivi riferiscono che il tecnico dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali, come annunciato da Allegri stesso in conferenza stampa. In difesa, spazio a Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile.

A centrocampo c’è un possibile cambio: Gilmour sarebbe in vantaggio su Lobotka per una maglia da titolare accanto a McTominay; sulle corsie laterali agirebbero Politano e Di Lorenzo. Nel reparto offensivo, Giovane e Kevin De Bruyne dovrebbero muoversi alle spalle di Hojlund, riferimento unico in attacco.

La probabile formazione azzurra per Villarreal-Napoli, secondo Sky: Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Hojlund.