 Vai al contenuto
Lunedì 12 Ottobre 2026 Ultima notizia alle 23:07
MondoNapoliTESTATA GIORNALISTICA
PUBBLICITÀ
PARTNER

Allegri anticipa le scelte in vista di Villarreal-Napoli: Gilmour in vantaggio su Lobotka

Allegri anticipa le possibili scelte azzurre per Villarreal-Napoli: Gilmour davanti a Lobotka, Neres e McTominay dietro Hojlund.

di · 1 min
Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, in conferenza prepartita Champions League
PUBBLICITÀ
Aggiungi MondoNapoli alle fonti preferite di Google

Domani sera il Napoli si gioca il secondo turno di Champions a Villarreal: Allegri ha già dato qualche indizio sulla formazione. Massimiliano Allegri ha lasciato intendere alcune scelte di formazione.

Per il Napoli, Milinkovic-Savic dovrebbe essere confermato tra i pali. In difesa, probabile il trio composto da Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile, con Beukema in corsa per una maglia. Sulle fasce di centrocampo dovrebbero agire Giovanni Di Lorenzo a destra e Leonardo Spinazzola a sinistra. In mezzo, Billy Gilmour sarebbe favorito rispetto a Lobotka, mentre accanto a lui uno tra Kevin De Bruyne e Scott McTominay. Sulla trequarti, David Neres e McTominay dovrebbero supportare Rasmus Hojlund prima punta.

Secondo la stessa fonte, il Villarreal potrebbe apportare qualche cambio rispetto alla formazione vista contro il Real Madrid: Mouriño, Saliba, Carlos Romero e Mikautadze insidiano Freeman, Navarro, Cardona e Ayoze Pérez. In particolare sarà determinante la posizione di Foyth per dare copertura tra difesa e centrocampo contro il duo De Bruyne-McTominay.

Su alcune scelte di Allegri, come la gestione di McTominay, altri dettagli sono disponibili nell’approfondimento Napoli-Villarreal, McTominay non è certo titolare: Allegri valuta la gestione.

PUBBLICITÀ
Redazione MN Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli
Non perdere una notizia sul NapoliScegli MondoNapoli come fonte preferita: su Google vedrai più spesso le nostre notizie tra le Notizie principali.Fonte preferita su Google

Leggi anche