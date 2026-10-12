Domani sera il Napoli si gioca il secondo turno di Champions a Villarreal: Allegri ha già dato qualche indizio sulla formazione. Massimiliano Allegri ha lasciato intendere alcune scelte di formazione.

Per il Napoli, Milinkovic-Savic dovrebbe essere confermato tra i pali. In difesa, probabile il trio composto da Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile, con Beukema in corsa per una maglia. Sulle fasce di centrocampo dovrebbero agire Giovanni Di Lorenzo a destra e Leonardo Spinazzola a sinistra. In mezzo, Billy Gilmour sarebbe favorito rispetto a Lobotka, mentre accanto a lui uno tra Kevin De Bruyne e Scott McTominay. Sulla trequarti, David Neres e McTominay dovrebbero supportare Rasmus Hojlund prima punta.

Secondo la stessa fonte, il Villarreal potrebbe apportare qualche cambio rispetto alla formazione vista contro il Real Madrid: Mouriño, Saliba, Carlos Romero e Mikautadze insidiano Freeman, Navarro, Cardona e Ayoze Pérez. In particolare sarà determinante la posizione di Foyth per dare copertura tra difesa e centrocampo contro il duo De Bruyne-McTominay.

Su alcune scelte di Allegri, come la gestione di McTominay, altri dettagli sono disponibili nell’approfondimento Napoli-Villarreal, McTominay non è certo titolare: Allegri valuta la gestione.