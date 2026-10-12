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Il Napoli affronta il Villarreal in trasferta per la seconda giornata di Champions

Il Napoli sfida il Villarreal martedì 13 ottobre in Champions League. Allegri cerca i primi punti europei dopo la vittoria contro il Frosinone.

di · 1 min
Il Napoli affronta il Villarreal in trasferta per la seconda giornata di Champions
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Il Napoli va in Spagna per la seconda giornata di Champions: martedì 13 ottobre alle 21:00 sfida al Villarreal all’Estadio de la Cerámica. Dopo il successo contro il Frosinone, gli azzurri puntano ai primi punti europei per rilanciarsi anche in Champions.

Questa sfida arriva dopo che il Villarreal ha subito la quinta sconfitta stagionale contro il Real Madrid, come documentato nel nostro approfondimento Villarreal sconfitta Real Madrid: decide Diomande, 5° ko stagionale prima del Napoli.

Gli azzurri trovano un Villarreal in difficoltà dopo il ko con il Real Madrid. Per ora nessuna indicazione sulle scelte di formazione, ma il gruppo arriva carico dopo l’ultima vittoria.

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