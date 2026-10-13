De Laurentiis conferma San Giovanni per il nuovo stadio Napoli, incontro con Q8

Aurelio De Laurentiis ha visto i vertici di Kuwait Petroleum Italia nella sede napoletana per discutere del nuovo stadio del Napoli. Lo riporta Il Mattino, specificando che erano presenti anche Andrea Chiavelli, l’architetto Bruno Discepolo, il consulente legale Marco Di Lello, Michelangelo Russo e Carolina Zavanella dello studio Gau Arena, incaricato della progettazione.

Il progetto prevede uno stadio da 70.000 posti con skybox, parcheggi, parchi pubblici e viabilità nuova. Le bonifiche nell’area delle ex raffinerie a San Giovanni a Teduccio sono finite, dopo un investimento di quasi 100 milioni di euro, scrive Il Mattino.

Non c’è ancora una proposta economica formale, ma l’obiettivo è chiudere il quadro finanziario e i dettagli dell’intervento entro fine anno, inclusi i costi al metro quadro.

De Laurentiis ha confermato la scelta dell’area di San Giovanni per il nuovo impianto, spiegando di aver accantonato l’ipotesi di ristrutturazione dello stadio di Fuorigrotta: “Non riescono i lavori programmati dal Comune di Napoli a rendere effettivamente moderno e in linea con gli standard degli stadi europei il vecchio San Paolo”.