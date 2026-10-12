Fernando Tavero, giornalista di Diario AS, ha tracciato il profilo del Villarreal di Iñigo Pérez alla vigilia della sfida contro il Napoli, intervenendo a Radio Napoli Centrale.

Per Fernando Tavero, il Villarreal sta ancora cercando la propria identità dopo il cambio in panchina da Marcelino a Iñigo Pérez. Il giornalista spagnolo, intervistato da Radio Napoli Centrale, ha sottolineato che la squadra mostra un atteggiamento più offensivo e aggressivo rispetto al passato, ma fatica a trasformare in gol quanto costruisce. Tavero ha aggiunto che il nuovo corso richiede tempo e pazienza per trovare continuità nei risultati.

Tavero ha evidenziato che il Villarreal arriva meglio fisicamente che psicologicamente e che la squadra ha dominato il Real Madrid, ma ha pagato la scarsa confidenza sotto porta.

Guardando all’impegno contro il Napoli, Tavero intravede una partita aperta: “Il Napoli deve resistere come ha fatto il Real Madrid, il Villarreal non è al 100%. Ma sono sicuro che sarà una partita divertente”.