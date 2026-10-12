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Pistocchi giudica regolare il rigore su Hojlund in Napoli-Frosinone

Maurizio Pistocchi giudica corretto il rigore su Hojlund in Napoli-Frosinone, divergendo dall’opinione di molti moviolisti che lo hanno definito 'generoso'.

di · 1 min
Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, durante Napoli-Frosinone
Fonte foto: SSC Napoli
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Maurizio Pistocchi ha giudicato regolare il rigore concesso al Napoli per il contatto tra Giorgio Cittadini e Rasmus Hojlund, episodio che ha sbloccato la partita vinta 3-0 contro il Frosinone sabato sera.

L’ex moviolista Mediaset, dal proprio profilo X, si è espresso così sull’episodio: «C’è chi dice rigorino, c’è chi dice rigore: io dico che in Napoli-Frosinone il difendente – Cittadini – si trova alle spalle e deve evitare di ostacolare la corsa dell’attaccante Hojlund. Il contatto c’è – piede sinistro/piede destro di Hojlund – e tra due giocatori in corsa non può non essere considerato».

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