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Martedì 13 Ottobre 2026 Ultima notizia alle 00:07
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Paolo Esposito: “139 milioni per due stadi, assurdo. Non parlo di Napoli”

Paolo Esposito ha criticato la decisione del CIPESS di destinare 139 milioni a Salerno per due stadi e nulla a Benevento, Avellino e Caserta.

di · 1 min
Stadio Diego Armando Maradona di Napoli visto dall'esterno, protagonista dei finanziamenti CIPESS
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Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ha sbloccato 289 milioni di euro per l’ammodernamento degli impianti sportivi in Campania. Il giornalista e conduttore televisivo Paolo Esposito ha sottolineato come 150 milioni siano destinati alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, mentre 139 milioni sono riservati a Salerno per gli interventi sullo Stadio Arechi e al Campo Volpe.

I soldi arrivano dalla rimodulazione dell’accordo tra Governo e Regione. Il giornalista ha criticato la ripartizione dei finanziamenti, evidenziando che a Salerno sono stati destinati 139 milioni di euro per due impianti, mentre alle province di Caserta, Benevento e Avellino non è stato assegnato alcun contributo, nonostante la presenza di squadre in Serie B.

Paolo Esposito ha precisato di non voler includere Napoli nella sua critica, sottolineando che il capoluogo campano ha sempre avuto un ruolo centrale nell’ospitare grandi eventi calcistici internazionali e che, a differenza delle altre squadre del Sud, il Napoli ha conquistato titoli nazionali e internazionali.

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