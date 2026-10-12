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Il Napoli arriva a Castellón per la sfida contro il Villarreal

Il Napoli ha raggiunto Castellón per la gara col Villarreal di Champions e al loro arrivo in albergo i calciatori sono stati accolti da tanti tifosi festanti.

di · 1 min
Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, durante la trasferta di Champions a Castellón
fonte foto: Amazon Prime Video Sport IT
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Il Napoli è arrivato a Castellón per la seconda sfida del girone di Champions contro il Villarreal. Come riporta la fonte, la squadra ha completato la conferenza stampa prepartita con Massimiliano Allegri e il difensore Rafa Marín, oltre alla tradizionale seduta di rifinitura sul campo.

Dopo la rifinitura, la squadra è tornata all’Hotel Intelier Rosa. Ad attenderli c’erano tanti tifosi napoletani, che hanno salutato la squadra con cori e applausi.

Anche allo stadio ci sarà il pienone nel settore ospiti: oltre 1.600 napoletani hanno già esaurito i biglietti per la trasferta.

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