Il Napoli è arrivato a Castellón per la seconda sfida del girone di Champions contro il Villarreal. Come riporta la fonte, la squadra ha completato la conferenza stampa prepartita con Massimiliano Allegri e il difensore Rafa Marín, oltre alla tradizionale seduta di rifinitura sul campo.

Dopo la rifinitura, la squadra è tornata all’Hotel Intelier Rosa. Ad attenderli c’erano tanti tifosi napoletani, che hanno salutato la squadra con cori e applausi.

Anche allo stadio ci sarà il pienone nel settore ospiti: oltre 1.600 napoletani hanno già esaurito i biglietti per la trasferta.