Aurelio De Laurentiis ha effettuato oggi un nuovo sopralluogo presso l’ex raffineria Q8 di San Giovanni a Teduccio, riporta CN1926.
Il presidente del Napoli sta valutando l’area come possibile sede per il nuovo stadio di proprietà.
Aurelio De Laurentiis ha visitato l'ex raffineria Q8 a Napoli, secondo CN1926, per valutare l'area in vista del nuovo stadio di proprietà.
Aurelio De Laurentiis ha effettuato oggi un nuovo sopralluogo presso l’ex raffineria Q8 di San Giovanni a Teduccio, riporta CN1926.
Il presidente del Napoli sta valutando l’area come possibile sede per il nuovo stadio di proprietà.