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Aurelio De Laurentiis effettua un nuovo sopralluogo all’ex raffineria Q8

Aurelio De Laurentiis ha visitato l'ex raffineria Q8 a Napoli, secondo CN1926, per valutare l'area in vista del nuovo stadio di proprietà.

di · 1 min
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli
fonte foto: Stampa Estera
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Aurelio De Laurentiis ha effettuato oggi un nuovo sopralluogo presso l’ex raffineria Q8 di San Giovanni a Teduccio, riporta CN1926.

Il presidente del Napoli sta valutando l’area come possibile sede per il nuovo stadio di proprietà.

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