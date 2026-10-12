Aurelio De Laurentiis conferma la fiducia in Massimiliano Allegri e promuove la scelta della difesa a tre in vista della sfida col Villarreal.

“Speriamo che domani sera le cose vadano bene, io confido nei nostri ragazzi e non ho mai avuto dubbi su Allegri. Sono sempre stato silente, mai dato giudizi, anche perché cosa vuoi giudicare uno che ha vinto così tanto. Finalmente si è rimesso a tre dietro, evidentemente è uno schema che gli dà sicurezza e abbiamo avuto successo”, ha dichiarato il presidente del Napoli secondo quanto riporta Sky Sport.

Il presidente sul nuovo modulo di Allegri e la fiducia nella squadra

“Speriamo che domani sera le cose vadano bene, io confido nei nostri ragazzi”, ha aggiunto il presidente alla vigilia della Champions col Villarreal.

Le parole su Malagò e il futuro della Serie A

Il presidente del club azzurro si è espresso anche sul futuro della governance federale: “Malagò? Purtroppo è la stupidità che governa l’Italia. Giovanni non dovrebbe mai essere in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, sennò sarebbe un passo indietro”. De Laurentiis ha distinto tra imprenditori e prenditori nel sistema calcio, auspicando un vero cambiamento: “Il problema è il cambiamento: ci sarà? Auguriamoci di sì, sennò il calcio andrà in discesa”.