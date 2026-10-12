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Corbo critica la gestione dei rinnovi del Napoli: “Medaglia d’oro dell’attendismo”

Antonio Corbo attacca la gestione dei rinnovi del Napoli, cita i casi Kvaratskhelia e Osimhen e lancia l'allarme sul futuro di Anguissa.

di · 1 min
Antonio Corbo, giornalista napoletano, durante un editoriale sulla gestione dei rinnovi del Napoli
Antonio Corbo, giornalista sportivo.
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Antonio Corbo attacca la gestione dei rinnovi del Napoli, definendo il club "medaglia d’oro dell’attendismo" e citando i casi di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen come esempi negativi, scrive su La Repubblica.

"Sui rinnovi il Napoli è medaglia d’oro dell’attendismo: Kvaratskhelia più dello scapricciato Osimhen è stato una beffa per chi amministra", ha scritto Corbo,

Corbo evidenzia l’urgenza per il direttore sportivo Giovanni Manna di trovare un rinforzo in mediana, scrivendo: "Manca almeno un mediano solido da alternare all’enigmatico Anguissa, anche lui rischia di liberarsi".

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