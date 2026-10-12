Antonio Corbo attacca la gestione dei rinnovi del Napoli, definendo il club "medaglia d’oro dell’attendismo" e citando i casi di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen come esempi negativi, scrive su La Repubblica.

"Sui rinnovi il Napoli è medaglia d’oro dell’attendismo: Kvaratskhelia più dello scapricciato Osimhen è stato una beffa per chi amministra", ha scritto Corbo,

Corbo evidenzia l’urgenza per il direttore sportivo Giovanni Manna di trovare un rinforzo in mediana, scrivendo: "Manca almeno un mediano solido da alternare all’enigmatico Anguissa, anche lui rischia di liberarsi".