Massimiliano Allegri ha adottato una nuova gestione per Noa Lang e David Neres, offrendo loro fiducia in un sistema "inedito" con due ali pure e Kevin De Bruyne in cabina di regia. Le prestazioni offerte dai due contro il Frosinone sono state giudicate positive, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano sportivo evidenzia che l’allenatore ha scelto la strada del "bastone e carota", spiegando: “Max non ha fatto sconti né a David né a Noa. Però ha lasciato sempre aperto il dialogo con loro. Li ha caricati di responsabilità, li ha coccolati quando c’è stato bisogno e pungolati quando non hanno sfruttato le occasioni concesse.” Ora la situazione sembra in miglioramento e, per la stessa fonte, il clima in casa Napoli è più positivo: “Neres e Lang sono i due colpi d’autunno, quelli ritrovati in casa. Quelli che possono rimettere le ali alle ambizioni del club. E al Napoli di Allegri”.