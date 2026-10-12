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Lunedì 12 Ottobre 2026 Ultima notizia alle 08:47
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Fonte: Il Mattino

Allegri ritrova Lang e McTominay in vista del test contro il Villarreal

Lang e McTominay offrono ad Allegri nuove soluzioni: il loro rendimento sarà cruciale già contro il Villarreal.

di · 1 min
Noa Lang e Scott McTominay, protagonisti nel Napoli di Allegri dopo la vittoria contro il Frosinone
Fonte foto: SSC Napoli
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Massimiliano Allegri ha ottenuto risposte importanti dal successo contro il Frosinone, soprattutto da Noa Lang e Scott McTominay, scrive Il Mattino. Come scrive Il Mattino, sono arrivati segnali positivi soprattutto da Noa Lang e Scott McTominay.

Il Mattino sottolinea che il gol di Lang può essere un punto di partenza, ma ora serve continuità. La capacità di Lang di saltare l’uomo e creare superiorità numerica sarà fondamentale soprattutto nelle prossime gare europee.

Per McTominay il rientro è una tappa importante, ma deve ancora ritrovare la condizione per tornare titolare, scrive Il Mattino.

Il Villarreal sarà un banco di prova per la crescita di entrambi, secondo Il Mattino.

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