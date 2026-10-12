Kevin De Bruyne ha segnato due gol decisivi contro il Frosinone e ha mostrato una guida sontuosa nel primo tempo. Come riportato da La Repubblica nell’edizione odierna, il centrocampista belga “sta venendo fuori da infortuni e malumori” e il suo rendimento sembra favorito dal “nuovo clima nel Napoli dopo la sofferta routine con Conte allenatore esigente e spesso vincente”.

Secondo La Repubblica, sarà fondamentale la gestione del giocatore nelle prossime settimane: “Tocca ora ad Allegri e De Laurentiis. Il tecnico deve gestire con mano sapiente impiego e preparazione: massimo un’ora a partita e allenamenti morbidi, come negli ultimi tempi”. Il quotidiano aggiunge che anche il presidente sarà chiamato a intervenire sul mercato: “Il presidente invece deve potenziare subito il centrocampo per sostenere meglio De Bruyne”.

Sul tema delle esigenze tattiche e del minutaggio del belga si è espresso anche Allegri qualche giorno fa in conferenza stampa, mentre lo stesso De Bruyne aveva recentemente parlato delle differenze tra gli stili di Van Bommel e dell’attuale tecnico in una intervista.