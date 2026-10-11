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Rai: “Rigore al Napoli un rigorino, Rrahmani poteva essere espulso”

Rai sulla moviola di Napoli-Frosinone: il rigore per il Napoli sarebbe un rigorino, Rrahmani poteva essere espulso secondo la moviola.

di · 1 min
Stadio Diego Armando Maradona
Foto: Joris / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
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IN BREVE
  • La moviola Rai definisce il rigore al Napoli un rigorino e non chiaro errore
  • Il VAR non interviene sulla decisione dell’arbitro Feliciani in area Frosinone
  • Rrahmani ammonito, ma secondo la moviola poteva anche ricevere il rosso
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La moviola Rai relativa a Napoli-Frosinone, conclusa 3-0 al Maradona, solleva dubbi sugli episodi chiave arbitrali della partita. Secondo quanto si apprende, il commento tecnico a fine gara sottolinea che il calcio di rigore concesso al Napoli sarebbe dovuto essere annullato dal VAR: "Il rigore concesso al Napoli per me è un rigorino. Hojlund passa davanti a Cittadini che lo tocca sulla gamba destra: il tocco c’è e il pallone non lo tocca mai, ma secondo le indicazioni di Orsato questo rigore non andava concesso. Posso capire il fischio, nel senso che l’arbitro Feliciani non valuta correttamente l’entità del contatto. Il VAR Cossu fa una review, ma in una situazione del genere rimane la decisione di campo. Il rigore viene poi ripetuto, il Frosinone è stato doppiamente sfortunato".

Sulle altre decisioni dell’arbitro Feliciani, la moviola mette in evidenza la gestione del cartellino nei confronti di Amir Rrahmani. Sul fallo compiuto dal difensore azzurro su Bobcek, la valutazione è precisa: "C’è un fallo di Rrahmani che viene ammonito dopo aver colpito la caviglia di Bobcek, è un fallo molto molto rischioso. Poteva anche essere espulso".

Per altre valutazioni sulla gara e le reazioni post partita, si rimanda anche alle osservazioni dell’allenatore avversario nel commento correlato Alvini: “Vittoria del Napoli meritata, risultato troppo ampio”.

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