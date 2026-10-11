RAI: “Il rigore concesso è un rigorino”

Il Napoli ha vinto contro il Frosinone sbloccando l’incontro grazie ad un rigore dubbio.

Il moviolista Massimiliano Sacconi ha sottolineato come il rigore dato non fosse affatto netto: “Il rigore concesso al Napoli per me è un rigorino. Hojlund passa davanti a Cittadini che lo tocca sulla gamba destra: il tocco c’è e il pallone non lo tocca mai, ma secondo le indicazioni di Orsato questo rigore non andava concesso. Il rigore viene poi ripetuto, il Frosinone è stato doppiamente sfortunato. C’è un fallo di Rrahmani che viene ammonito dopo aver colpito la caviglia di Bobcek. Si tratta di un fallo molto molto rischioso. Poteva anche essere anche espulso”.