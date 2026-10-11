Il Napoli di Massimiliano Allegri ha sorpreso nel match contro il Frosinone, schierando una formazione marcatamente offensiva. Stando a quanto si apprende, il tecnico toscano, solitamente associato a un calcio più attendista, ha puntato su "tre attaccanti puri": Hojlund, Neres e Noa Lang. Gli azzurri, dunque, hanno affrontato la gara con un atteggiamento molto più propositivo rispetto al recente passato.

Al centrocampo, la presenza di Kevin De Bruyne ha assicurato una fluidità di gioco che si è vista di rado nelle ultime stagioni. Oltre ai quattro calciatori a forte vocazione offensiva, anche Giovanni Di Lorenzo si è spesso inserito in area avversaria, diventando una delle principali minacce partenopee nonostante la posizione arretrata di partenza.

A quanto filtra, ora il Napoli ha la necessità di vincere almeno due delle prossime tre partite tra campionato e coppe per risalire la classifica. Un eventuale pareggio a casa del Villarreal non sarebbe visto come risultato negativo, ma Allegri non può fallire negli impegni contro il Venezia in Serie A e contro il Bodo Glimt in Champions League, dove diventa fondamentale ottenere punti pesanti. Per ulteriori dettagli sulle scelte in vista della sfida europea, ecco un approfondimento sulla formazione: Allegri cambia per Napoli-Villarreal: sorprese Badiashile e Lang, Neres in cerca di condizione.

Per saperne di più sull’avversaria Frosinone e sui temi tattici della gara, rimandiamo anche all’analisi: Gaito: “Napoli deve dominare, Frosinone squadra che pressa come una big”.