Il Napoli ha superato il Frosinone per 3-0 allo Stadio Diego Armando Maradona, nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Il successo è arrivato grazie a una prestazione convincente degli azzurri, guidati da Massimiliano Allegri in panchina, con alcune note particolarmente liete tra i protagonisti.

Stando a quanto si apprende, la partita ha rappresentato una significativa rivincita per almeno tre giocatori: Benoît Badiashile, Giovanni Di Lorenzo e Noa Lang. Badiashile, dopo le critiche ricevute nella gara contro l’Inter, ha offerto una prestazione sicura, dimostrando di poter essere affidabile in difesa. Di Lorenzo si è distinto sia in fase difensiva che per gli inserimenti offensivi: un contributo decisivo che conferma la sua importanza nella squadra. Anche Noa Lang ha sfruttato al meglio l’occasione concessagli da Allegri, risultando tra i più propositivi.

La scelta tattica di Allegri, che ha schierato il Napoli con un 3-4-2-1, sembra inoltre valorizzare elementi come Antonio Vergara, che potrebbe trovare più spazio e libertà di manovra nel nuovo sistema. Il giovane ex Reggiana potrebbe infatti agire dietro la punta centrale, partendo da destra ma accentrandosi per sfruttare le proprie qualità tecniche. Un assetto che, secondo alcune ricostruzioni, rende più pericoloso anche Rasmus Hojlund, facilitandone le giocate in attacco.

Per approfondire sul cambio modulo e sulle novità studiate dal tecnico azzurro in Champions, si rinvia all’approfondimento su Allegri cambia per Napoli-Villarreal: sorprese Badiashile e Lang.