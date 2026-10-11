Il Napoli batte il Frosinone per 3-0 allo stadio Diego Armando Maradona, in una partita che vede Kevin De Bruyne trascinatore in regia e protagonista con una doppietta e un assist, secondo quanto evidenziato da Il Mattino e Corriere della Sera. La gara, che secondo le nuove ricostruzioni rappresenta un punto di svolta per qualità e organizzazione, conferma la scelta di Massimiliano Allegri di consegnare al belga "le chiavi della manovra", arretrandolo sulla linea di costruzione e sfruttando le sue doti come vero regista offensivo.

La mossa tattica di Allegri, che secondo il Corriere della Sera sorprende il Frosinone puntando su gioco e qualità e sacrificando l’interdizione classica in mediana, si rivela vincente: "Allegri presenta invece una formazione rivoluzionata, nelle posizioni e negli interpreti… sceglie la qualità…". De Bruyne risponde con una prestazione di alto livello, determinando il risultato con due gol (il primo su rigore ripetuto, dopo l’errore di Hojlund e la decisione dell’arbitro) e illuminando la squadra dal punto di vista tecnico, oltre che emotivo.

L’incontro si accende anche grazie al ritorno in campo di McTominay dopo l’operazione cardiaca, accolto da una standing ovation del pubblico, come riportato anche da Tuttosport: "lo scozzese era assente dal 30 agosto per l’intervento di ablazione e viene accolto con un boato". Nella ripresa Allegri sceglie quindi di gestire le energie in vista dell’impegno di Champions introducendo Gilmour, Giovane e Politano, senza rinunciare alla compattezza che culmina nella terza rete, ancora di De Bruyne. Il tecnico ha costruito una base tattica che ora dà fiducia per il proseguimento della stagione.

Per dettagli sulla posizione di De Bruyne e le strategie di Allegri, si può consultare l’approfondimento dedicato alla posizione del belga contro il Frosinone, così come le dichiarazioni post partita di Allegri, che ha sottolineato la necessità di maggiore "cattiveria in campo" e ribadito la fiducia nel nuovo assetto.