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Malen espulso in Como-Roma: probabile una sola giornata di squalifica

Donyell Malen espulso in Como-Roma: l'attaccante rischia di saltare la sfida contro il Napoli per squalifica.

di · · 1 min
Donyell Malen, attaccante della Roma, durante una partita di Serie A
Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
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IN BREVE
  • Grave fallo di gioco per Malen contro il Como, espulso al minuto 53 dallo stadio Sinigaglia
  • Attesa per il comunicato del Giudice Sportivo che deciderà la durata esatta della squalifica
  • È probabile una sola giornata di squalifica salvo referto per condotta violenta
  • Se la sanzione sarà di una giornata, Malen potrà giocare contro il Napoli
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Donyell Malen ha ricevuto un’espulsione diretta nel secondo tempo della partita Como-Roma, disputata allo stadio Sinigaglia e terminata 0-0. L’attaccante della Roma si è visto estrarre il cartellino rosso dall’arbitro Fabbri al minuto 53, dopo un intervento falloso e a gamba tesa su Kaiki che ha lasciato la formazione di Gian Piero Gasperini in inferiorità numerica.

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista, ha commentato l’episodio ai microfoni di DAZN dichiarando: “Rosso corretto, sfiora il pallone, ma è entrato malissimo, con il piede sollevato sopra la caviglia, il ginocchio è teso”.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma ha protestato per un potenziale fallo subito dallo stesso Malen prima del contrasto sanzionato. Tuttavia, le immagini e il regolamento hanno confermato la correttezza della decisione arbitrale.

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Malen espulsione Como-Roma: le possibili decisioni del Giudice Sportivo

Esiste ora attesa per il comunicato ufficiale che stabilirà la sanzione a carico di Malen. Secondo le ultime ricostruzioni, trattandosi di un grave fallo di gioco (e non di una condotta violenta a palla lontana), la penalizzazione standard dovrebbe essere di una sola giornata di squalifica. In questo scenario, il calciatore salterebbe soltanto il prossimo turno, contro il Genoa, tornando quindi a disposizione per la supersfida contro il Napoli al Diego Armando Maradona.

In caso invece di una valutazione più severa, ovvero se il fallo sarà catalogato nel referto come "condotta violenta" o "particolarmente antisportiva", potrebbe scattare una squalifica di due o più giornate, escludendo l’attaccante olandese dalla trasferta contro i partenopei. Per la certezza definitiva bisognerà quindi attendere le decisioni del Giudice Sportivo.

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