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Lucca, addio al Napoli a gennaio: Allegri promuove Giovane come vice Hojlund

Lucca verso l’addio al Napoli a gennaio secondo indiscrezioni, Allegri promuove Giovane come nuovo vice Hojlund in attacco.

di · 1 min
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IN BREVE
  • Lucca sempre più lontano dal Napoli, la società valuta la cessione a gennaio
  • Allegri difende Lucca pubblicamente, ma cambia strategia tecnica per l’attacco
  • Giovane si candida come nuova alternativa a Hojlund dopo la prova col Frosinone
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Lorenzo Lucca sembra destinato a lasciare il Napoli nel prossimo mercato invernale. A quanto si apprende, l’attaccante ha nuovamente deluso nella sfida contro il Frosinone, apparendo in difficoltà e poco coinvolto dal gioco nonostante la fiducia di Massimiliano Allegri. Il tecnico, pur avendolo difeso pubblicamente a fine gara, avrebbe deciso di orientare la società verso una cessione a gennaio.

Nel frattempo, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe Giovane a guadagnare posizioni nelle gerarchie offensive del Napoli. L’ex Verona, apprezzato per la sua versatilità – può essere impiegato sia come esterno che come punta centrale – ha ben impressionato nell’ultima uscita subentrando e fornendo a De Bruyne l’assist per il terzo gol contro il Frosinone. Allegri starebbe valutando di affidargli con sempre più continuità il ruolo di vice Hojlund nelle prossime gare di Serie A.

Per approfondimenti sulle scelte di Allegri in attacco, leggi anche Napoli, Allegri valuta alternanza Hojlund-Lucca durante il tour de force di ottobre.

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