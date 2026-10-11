Lorenzo Lucca sembra destinato a lasciare il Napoli nel prossimo mercato invernale. A quanto si apprende, l’attaccante ha nuovamente deluso nella sfida contro il Frosinone, apparendo in difficoltà e poco coinvolto dal gioco nonostante la fiducia di Massimiliano Allegri. Il tecnico, pur avendolo difeso pubblicamente a fine gara, avrebbe deciso di orientare la società verso una cessione a gennaio.

Nel frattempo, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe Giovane a guadagnare posizioni nelle gerarchie offensive del Napoli. L’ex Verona, apprezzato per la sua versatilità – può essere impiegato sia come esterno che come punta centrale – ha ben impressionato nell’ultima uscita subentrando e fornendo a De Bruyne l’assist per il terzo gol contro il Frosinone. Allegri starebbe valutando di affidargli con sempre più continuità il ruolo di vice Hojlund nelle prossime gare di Serie A.

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