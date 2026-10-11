Giovanni Di Lorenzo ha ricevuto valutazioni molto positive dai quotidiani a seguito della sua prestazione nell’ultima sfida del Napoli contro il Frosinone. Il capitano azzurro, apparso in netta crescita rispetto alle ultime uscite, è stato premiato per la sua incisività sia in fase difensiva che offensiva, offrendo una prova sui livelli delle sue migliori stagioni, a quanto si apprende dalle analisi post-partita.

Le principali testate sportive hanno sottolineato l’importanza del suo contributo. Il Mattino lo ha valutato 6.5, definendo "impossibile scoprirlo al risparmio" e sottolineando il grande impegno nel creare la gabbia su Kvernadze, oltre a evidenziare il ruolo determinante nell’azione del raddoppio napoletano. La Gazzetta dello Sport ha assegnato 6.5, elogiando il cross per il palo di Hojlund e le rapide chiusure difensive, mentre il Corriere dello Sport ha offerto un 7, lodando i meriti sul gol di Lang e l’anticipo su Kvernadze.

Secondo Tuttosport, che ha dato anch’esso 6.5, Di Lorenzo ha saputo essere efficace anche negli spazi creati da De Bruyne, mentre altri media hanno sottolineato come le sue percussioni e inserimenti abbiano portato al gol e a diverse occasioni pericolose. Nel finale, Di Lorenzo si è anche adattato a giocare a sinistra per permettere l’ingresso di Politano, segno della sua duttilità.

Stando a quanto filtra, la gara contro il Frosinone ha confermato il ritorno a ottimi livelli del capitano azzurro, decisivo nelle due fasi e riferimento costante per i compagni.