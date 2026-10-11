Paolo Del Genio ha commentato la vittoria del Napoli contro il Frosinone, assegnando le sue pagelle ai protagonisti azzurri del successo per 3-0 al Maradona. Stando a quanto si apprende, il giornalista ha evidenziato il cambio di passo della squadra allenata da Massimiliano Allegri: "Questa volta gli do 7.5. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, come stavano in campo i giocatori. Merita un voto molto alto".

Del Genio premia anche Giovanni Di Lorenzo e Benoît Badiashile, autori di una prova solida: "Mezzo punto in più a Badiashile e Di Lorenzo, entrambi autori di una prestazione molto positiva nel match del Maradona". Buona la prova di Alex Meret al rientro in porta (6.5), così come quella di Stanislav Lobotka, che però non raggiunge il massimo secondo il giornalista: "Ha giocato molto bene, meriterebbe sette, ma glielo abbasso di mezzo punto per un passaggio sbagliato e un controllo errato. Forse era un po’ stanco".

"Otto a De Bruyne, calciatore di altra categoria. Giocatore che non può essere in discussione, potenzialmente il migliore della Serie A", sottolinea Del Genio nel suo intervento, confermando la centralità del belga nel progetto azzurro. Hanno raggiunto il 7 anche Rasmus Højlund e Noa Lang. Sulla posizione in campo di De Bruyne, approfondimenti e retroscena sono disponibili nell’articolo dedicato alla posizione preferita di De Bruyne e la gestione di Allegri in Napoli-Frosinone.

Per l’impatto decisivo di De Bruyne nel match, è possibile consultare anche l’analisi raccolta su De Bruyne leader nella vittoria contro il Frosinone.