Paolo Del Genio ha stilato le sue pagelle dopo il 3-0 del Napoli contro il Frosinone, premiando Kevin De Bruyne con un 8 come miglior giocatore in campo, mentre tra i titolari solo Lucca è stato valutato sotto la sufficienza. A quanto si apprende, i voti del giornalista per la prestazione degli azzurri riflettono una prova solida complessiva, con ben quattro calciatori premiati con un 7 e una valutazione positiva anche per l’allenatore Massimiliano Allegri, che ottiene un 7,5.

Sempre secondo queste valutazioni, hanno raggiunto la sufficienza ampiamente sia Di Lorenzo che Badiashile (entrambi 7), con buoni riscontri anche per Lang e Hojlund (7 ciascuno). Nel dettaglio, tra i titolari solo Lucca si è fermato a 5,5, il voto più basso tra i giocatori scesi in campo.

Per tutti gli approfondimenti sulle valutazioni di Del Genio e le prestazioni dei singoli, si rimanda alla nostra analisi sulle pagelle di Del Genio dopo Napoli-Frosinone. Per una lettura della partita anche dal punto di vista tattico e delle scelte di Allegri, trovate maggiori dettagli nel nostro articolo sulla posizione preferita di De Bruyne e le decisioni di Allegri.

Il quadro complessivo restituisce la fotografia di una squadra in salute, con De Bruyne sugli scudi e feedback positivi anche dai calciatori subentrati.