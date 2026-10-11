Del Genio: “Il Napoli deve avere sempre questo atteggiamento”

Il Napoli ha vinto convincendo contro il sorprendente Frosinone di inizio anno.

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la vittoria esaltando la prestazione: “Allegri sembra ci abbia ascoltato, non sono così presuntuoso ma andando avanti col percorso con i suoi collaboratori è arrivato alla conclusione che bisogna equipararsi al calcio delle grandi squadre. Il Napoli in Italia lo è ed ormai lo fanno anche le piccole. Il Napoli deve sempre avere questo atteggiamento, al di là del modulo perché è stato nella metà campo del Frosinone già dal primo secondo quando ha scaraventato il pallone lontano. Dal primo secondo ha pensato al pressing e recuperare alto, correndo in avanti e riaggredendo.

Poi subentrano le qualità dei giocatori ed a fine primo tempo aveva 2xG. Stando nella metà campo avversaria le occasioni arrivano ed il Napoli è convinto di questo. Poi nel secondo c’è stato gestione ed ha fatto i cambi al momento giusto anche se qualche occasione del Frosinone c’è stata ed il 3-0 è arrivato tardi. De Bruyne migliore in campo appena messo in condizione ma già col Bologna lo era stato ma non tutti se ne erano accorti così chiaramente. Quanto pressapochismo c’è stato nei suoi confronti. Ora si continui con questo atteggiamento”.