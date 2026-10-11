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De Bruyne, il post social dopo Napoli-Frosinone: il belga protagonista al Maradona

De Bruyne pubblica un post social dopo Napoli-Frosinone: il centrocampista belga esalta la vittoria, decisivo al Maradona.

di · 1 min
Stadio Diego Armando Maradona
Foto: Joris / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
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IN BREVE
  • Kevin De Bruyne celebra la vittoria sul Frosinone con un post su Instagram
  • Il centrocampista belga è stato tra i protagonisti del 3-0 al Maradona
  • La partita si è giocata nella sesta giornata di Serie A dopo la sosta nazionali
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Kevin De Bruyne ha celebrato sui social la vittoria del Napoli contro il Frosinone, firmata anche grazie a una sua prestazione di alto livello. A quanto si apprende, il centrocampista belga ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram all’indomani del 3-0 maturato allo Stadio Diego Armando Maradona nella sesta giornata di Serie A.

Al ritorno dopo la lunga pausa dovuta agli impegni delle nazionali, De Bruyne è risultato determinante per gli azzurri, confermando la continuità mostrata già con la maglia della selezione belga. Il suo apporto è stato fondamentale per consentire al Napoli di tornare al successo in campionato.

Per ulteriori dettagli sulle prestazioni e il ruolo di De Bruyne nella partita, è possibile approfondire nell’articolo su De Bruyne posizione preferita: Allegri in campo ordina il rigorista dopo l’errore o rivedere i numeri del match su De Bruyne doppietta Frosinone: il Napoli vince 3-0, azzurri sesti e nuovo record.

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