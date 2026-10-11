Kevin De Bruyne ha celebrato sui social la vittoria del Napoli contro il Frosinone, firmata anche grazie a una sua prestazione di alto livello. A quanto si apprende, il centrocampista belga ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram all’indomani del 3-0 maturato allo Stadio Diego Armando Maradona nella sesta giornata di Serie A.
Al ritorno dopo la lunga pausa dovuta agli impegni delle nazionali, De Bruyne è risultato determinante per gli azzurri, confermando la continuità mostrata già con la maglia della selezione belga. Il suo apporto è stato fondamentale per consentire al Napoli di tornare al successo in campionato.
Per ulteriori dettagli sulle prestazioni e il ruolo di De Bruyne nella partita, è possibile approfondire nell’articolo su De Bruyne posizione preferita: Allegri in campo ordina il rigorista dopo l’errore o rivedere i numeri del match su De Bruyne doppietta Frosinone: il Napoli vince 3-0, azzurri sesti e nuovo record.