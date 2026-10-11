Allenatore Villareal: “Non voglio dare spunti o indicazioni al Napoli”

Il Villareal è uscito sconfitto dal match disputato al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid allenato da Josè Mourinho.

La squadra spagnola sarà attesa martedì dalla sfida contro il Napoli, valevole per la seconda giornata della UEFA Champions League ed in risposta ad un giornalista l’allenatore Inigo Perez ha svelato la propria scelta tattica per il match perso: “Ho giocato con la difesa a cinque, con Foyth sesto aggiunto: hai descritto tutto alla perfezione. Ora però ci attende un mese pieno di impegni e sto già preparando la prossima gara, preferisco non svelare dettagli o spunti tattici al Napoli che affronteremo tra un paio di giorni. Io stesso studio le conferenze degli altri tecnici per cogliere ogni minimo sfumatura”.