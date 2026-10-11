Massimiliano Allegri ottiene consensi unanimi nelle pagelle dei quotidiani dopo il successo per 3-0 del Napoli contro il Frosinone allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico, spesso criticato in passato per lo stile di gioco, riceve questa volta valutazioni molto positive in seguito alla prestazione della sua squadra, a quanto si apprende dalle principali testate nazionali.

Per la Gazzetta dello Sport, Allegri si merita un 7 in pagella: "La giacca vola al 90’, segno che ci teneva tanto. Ha rivoluzionato il Napoli e – forse – trovato la chiave per la risalita". Stesso voto espresso da Repubblica: "Sfrutta la sosta per liberarsi del 4-3-3 e vince la partita a modo suo". Il Corriere dello Sport sottolinea il cambiamento tattico introdotto dal tecnico, assegnandogli un 7: "Cambia il Napoli con il 3-4-2-1 e il gioco diventa più arioso. Nel finale richiama la squadra all’attenzione e viene premiato dal 3-0". Tuttosport si allinea dando un 7: "Si capisce già nei primi minuti che ha caricato a molla una squadra che non poteva sbagliare ancora".

Più cauto Il Mattino, con un 6.5 per Allegri. Il quotidiano sottolinea la ricerca costante della profondità e la gestione della mediana con Lobotka, in una delle migliori versioni stagionali del Napoli per qualità di gioco espressa soprattutto nel primo tempo.

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Secondo altre ricostruzioni, anche la scelta del modulo 3-4-2-1 è stata determinante per rendere la squadra equilibrata e cinica: "Lettura della partita impeccabile. Disegna una squadra equilibrata con il 3-4-2-1, ma molto cinica, capace di aggredire alta e di colpire nei momenti chiave della gara e concedendo solo qualche contropiede agli avversari".

Per una panoramica sui voti dei principali quotidiani italiani alla prestazione di Allegri, è possibile consultare l’approfondimento dedicato ai voti alti dei quotidiani per Allegri in Napoli-Frosinone.