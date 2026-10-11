Massimiliano Allegri difende Lorenzo Lucca dopo la vittoria contro il Frosinone sottolineando le difficoltà attraversate dall’attaccante ma anche il forte sostegno del gruppo azzurro. In conferenza stampa, il tecnico del Napoli ha dedicato parole precise al suo giocatore: "Sono contento di loro Neres e Badiashile, del rientro di McTominay, di Hojlund e di Lucca quando è entrato, anche se ha sbagliato qualcosa. Ora è in un momento di difficoltà, va aiutato, ma deve sapere che tutto il gruppo ha grande stima di lui", ha dichiarato Allegri, stando a quanto si apprende.

L’allenatore azzurro ha scelto così la via della protezione pubblica per Lucca, riconoscendo le criticità ma ribadendo la fiducia all’ex centravanti anche rispetto al resto della rosa. Un messaggio chiaro per l’ambiente e per il calciatore, chiamato a reagire anche grazie al sostegno personale e collettivo. Sull’argomento sono circolati anche altri commenti recenti, come documentato nell’articolo correlato Allegri su Beukema e Lucca: “Stanno bene e sapranno farsi valere” .