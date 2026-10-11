Massimiliano Allegri ha difeso apertamente Benoît Badiashile dopo le critiche per l’errore commesso dal difensore nella gara contro l’Inter, sottolineando che il giocatore non è in discussione e assumendosi parte delle responsabilità per quanto accaduto a San Siro. A quanto si apprende, il tecnico ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni di DAZN e Sky Sport, dopo la convincente prova del francese contro il Frosinone.

"Non è che perché ha sbagliato una volta era diventato un brocco. Uno o è bravo o è scarso. Gli errori li facciamo tutti, ma con l’Inter ho sbagliato io. Poi ha un passaggio meraviglioso. Questa deve essere la normalità, non dobbiamo esaltarci", ha spiegato Allegri, riconoscendo l’importanza di valutare i calciatori nell’arco della stagione e non per un singolo episodio.

Alla domanda circa la gestione tecnica contro l’Inter, Allegri ha aggiunto: "Non si possono giudicare i giocatori su un errore. Nel calcio sbagliamo tutti e a volte capita che l’errore ti costano la partita. A Milano potrei aver sbagliato io, magari era meglio metterne uno senza spostare gli altri. Un giocatore va valutato per quello che è e per quello che fa durante la stagione. Il giocatore non è in discussione".

Per approfondimenti sulle parole di Badiashile sul rapporto con Allegri, vedi Badiashile: Allegri mi sta dando fiducia, stiamo crescendo.