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Sky Sport – Le ultime sulle probabili formazioni di Napoli – Frosinone

di · 1 min
Sky Sport – Le ultime sulle probabili formazioni di Napoli – Frosinone
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Dopo aver riflettuto sull’uso della difesa a tre a causa dei vari infortuni e per cercare una quadra tattica che possa funzionare contro un fin qui ottimo Frosinone, Max Allegri pare aver fatto dietrofront sulla sua decisione.

Il motivo, secondo Sky Sport, sarebbe legato ai dubbi che nutre l’allenatore ex Milan sul 3-4-3 che lo portano dunque a optare nuovamente per il 4-2-3-1.

Ecco le probabili formazioni di Napoli – Frosinone secondo Sky Sport:

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NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Lobotka, Gilmour, Neres, De Bruyne, Lang; Hojlund. All. Allegri

Parte dalla panchina Politano che ha avuto dei problemini nella rifinitura di oggi e verrà preservato dati i tanti impegni che ci saranno. Tornano McTominay, Marianucci e Giovane tra i convocati che dovranno dare il loro contributo data la difficile situazione legata agli infortuni mentre la sorpresa è Milton Pereyra che viene convocato in prima squadra per la prima volta.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini Calò, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All. Alvini

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Marco Vitiello Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli
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