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Politano, rischio forfait per Napoli-Frosinone: valutazione in extremis

Politano, rischio forfait per Napoli-Frosinone: l'attaccante sarà valutato alla rifinitura decisiva di stamattina, Allegri pensa a un cambio modulo.

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Politano, rischio forfait per Napoli-Frosinone: valutazione in extremis
· Foto: GIACOMO COSUA
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IN BREVE
  • Matteo Politano potrebbe saltare Napoli-Frosinone per un problema fisico
  • La decisione definitiva sarà presa dopo la rifinitura a Castel Volturno
  • Senza Politano Allegri potrebbe tornare al 4-2-3-1 con David Neres titolare

Le condizioni di Matteo Politano destano preoccupazione nelle ore che precedono Napoli-Frosinone, match di Serie A in programma questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona. L’esterno offensivo "non è al meglio e non è escluso il forfait dell’ultim’ora", come trapela da alcune ricostruzioni.

Un’eventuale assenza di Politano, aggiungendosi ai diversi infortuni che già limitano le scelte del tecnico Massimiliano Allegri, rischia di costringere il Napoli a rivalutare anche il cambio di modulo. Secondo quanto filtra, senza Politano i partenopei potrebbero abbandonare l’ipotesi della difesa a tre e riproporre il classico 4-2-3-1, affidando la fascia destra a David Neres e quella sinistra a Noa Lang.

La presenza di Politano sarà valutata nuovamente nella rifinitura in programma questa mattina a Castel Volturno, dove lo staff tecnico deciderà se inserirlo tra i convocati. Tutto è dunque ancora in bilico per l’attaccante, fondamentale negli equilibri offensivi azzurri.

Per un approfondimento sulle scelte di formazione legate a queste assenze, si rimanda all’articolo Napoli-Frosinone, Allegri pronto a lanciare Beukema e lasciare fuori Politano. Ulteriori dettagli sulla situazione infortuni della squadra sono disponibili qui: Emergenza infortuni per il Napoli: soli 19 giocatori disponibili per il Frosinone.

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