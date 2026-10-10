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Neres decisivo nel 3-0 al Frosinone, Beukema fuori per scelta tattica

Neres decisivo nel 3-0 col Frosinone, Spinazzola convince. Beukema escluso per motivi tattici secondo indiscrezioni.

di · 1 min
Neres decisivo nel 3-0 al Frosinone, Beukema fuori per scelta tattica
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IN BREVE
  • David Neres tra i protagonisti del 3-0 del Napoli contro il Frosinone
  • Leonardo Spinazzola offre una prova positiva sulla fascia sinistra
  • Sam Beukema escluso dall'undici iniziale per motivi tattici secondo ricostruzioni
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David Neres è stato tra i protagonisti della vittoria del Napoli contro il Frosinone, partita terminata 3-0 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il brasiliano ha messo in mostra grande velocità e incisività, risultando una risorsa fondamentale nel sistema di gioco azzurro. A quanto si apprende, anche Leonardo Spinazzola ha convinto, offrendo una buona prova su tutta la fascia, mentre la prestazione di Kevin De Bruyne ha completato una serata quasi perfetta.

Resta invece un piccolo mistero l’assenza di Sam Beukema dall’undici iniziale. Secondo alcune ricostruzioni, la scelta sarebbe stata dettata da ragioni tattiche. Il tecnico avrebbe preferito schierare una difesa a tre formata da Rrahmani, Rafa Marin – entrambi di piede destro come Beukema – e Badiashile, quest’ultimo mancino, elemento ritenuto meglio integrato nel trio dei titolari. L’ex Chelsea si è dimostrato affidabile per tutta la partita, aumentando così la concorrenza tra i centrali azzurri.

Beukema, nonostante sia considerato in buona forma dallo staff, dovrà dunque lottare per riconquistare spazio nelle prossime gare.

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