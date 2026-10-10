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News FONTE: IL MATTINO

Napoli-Frosinone, scontro al Maradona: statistiche, probabili formazioni e obiettivi

Napoli-Frosinone, probabili formazioni e statistiche di un duello al Maradona chiave per la classifica. Analisi, precedenti e dove seguire la sfida.

di · 1 min
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Napoli-Frosinone, scontro al Maradona: statistiche, probabili formazioni e obiettivi
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IN BREVE
  • Il Napoli sfida il Frosinone alle 20.45 al Maradona per i vertici della classifica
  • Solo 12 precedenti tra le squadre: 8 vittorie Napoli, 3 pareggi, 1 successo Frosinone
  • Il Frosinone figura tra le migliori squadre per pressing alto secondo il report europeo

Il Napoli ospita il Frosinone questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona alle 20.45, alla ricerca di tre punti fondamentali per rilanciare la corsa verso le posizioni di vertice. Gli azzurri cercano anche di convincere il pubblico dopo un avvio di stagione definito "non brillante", scrive Il Mattino.

Secondo il quotidiano, il Frosinone arriva a Napoli forte di un buon inizio di campionato e con la reputazione di essere tra le migliori squadre europee per quanto riguarda le statistiche sul pressing alto. Gli undici ciociari rappresentano un ostacolo temibile in questa fase del torneo, rendendo la sfida particolarmente interessante sul piano tattico.

Le precedenti tra le due formazioni non sono numerose: in 12 incontri totali, il bilancio pende nettamente a favore del Napoli, con 8 vittorie azzurre, 3 pareggi e 1 sola vittoria del Frosinone. Napoli-Frosinone Allegri cambi: difesa a tre e Neres tra i possibili titolari

Per approfondire le novità sulle scelte tecniche e le possibili modifiche nell’undici titolare, su Napoli-Frosinone, oggi la conferenza stampa di Allegri al Maradona sono disponibili aggiornamenti in tempo reale sulle dichiarazioni pre gara.

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