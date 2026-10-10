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Napoli-Frosinone: dominio azzurro nel primo tempo, in vantaggio 2-0

Napoli-Frosinone, primo tempo: gli azzurri chiudono 2-0 in vantaggio grazie a De Bruyne e Lang e dominano su tiri, Xgol e possesso palla.

di · 1 min
fonte foto: Radio Crc
fonte foto: Radio Crc
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IN BREVE
  • Il Napoli è in vantaggio 2-0 sul Frosinone dopo il primo tempo allo Stadio Maradona
  • De Bruyne e Lang firmano i gol che certificano la superiorità azzurra nei primi 45 minuti
  • Tredici tiri del Napoli, Xgol pari a 2 e netto possesso palla rispetto al Frosinone
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Il Napoli chiude il primo tempo in netto vantaggio sul Frosinone, avanti 2-0 grazie alle reti di Kevin De Bruyne e Noa Lang allo Stadio Diego Armando Maradona. La prestazione nei primi 45 minuti conferma la superiorità della squadra guidata da Massimiliano Allegri, emersa in tutte le voci statistiche principali.

Stando a quanto si apprende, gli azzurri hanno registrato tredici conclusioni verso la porta, a fronte delle sette tentate dal Frosinone. Importante anche il dato sugli expected goals (Xgol), con il Napoli che tocca quota 2, mentre la squadra di Massimiliano Alvini ferma il proprio valore a 0.33. Netto anche il predominio nel possesso palla, a conferma della crescita espressa durante la prima frazione.

La partita rappresenta un ulteriore test per il Napoli e per la formazione di Allegri che, secondo quanto emerge, ha gestito il controllo delle operazioni in campo con autorevolezza. (tutte le statistiche e i precedenti di Napoli-Frosinone)

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