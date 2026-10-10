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Napoli-Frosinone 3-0: De Bruyne trascina gli azzurri, Lang si sblocca

Napoli-Frosinone 3-0, le pagelle: De Bruyne brilla, Lang torna a segnare. Tutti i voti dopo la vittoria al Maradona.

di · 1 min
Napoli-Frosinone 3-0: De Bruyne trascina gli azzurri, Lang si sblocca
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IN BREVE
  • Kevin De Bruyne segna una doppietta tra rigore e gol su inserimento
  • Noa Lang firma il 2-0, tornando al gol dopo un periodo di difficoltà
  • Badiashile e Rrahmani registrano buone prestazioni difensive
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Kevin De Bruyne è stato protagonista nel successo per 3-0 del Napoli sul Frosinone al Maradona, in una gara che ha visto anche il ritorno al gol di Noa Lang e buone risposte dai nuovi. Stando a quanto si apprende, il centrocampista belga ha fornito un assist a David Neres nelle fasi iniziali, ha trasformato in modo impeccabile un calcio di rigore – al secondo tentativo, dopo la ripetizione – e ha poi chiuso il match con un inserimento vincente per il tris.

La crescita di Noa Lang ha rappresentato una delle note più liete: l’olandese ha firmato il 2-0 su assist di Giovanni Di Lorenzo, confermando la fiducia di Massimiliano Allegri e mostrando maggiore sicurezza dopo un periodo difficile. Tra i migliori anche Amir Rrahmani, che ha annullato Raimondo, e Benoît Badiashile, alla sua prima da titolare con risposte convincenti dopo l’esordio complicato di San Siro.

A quanto si apprende, meritano menzione anche Rafa Marin, sempre affidabile, e Stanislav Lobotka, regista preciso e ordinato. Buono l’ingresso di Scott McTominay, che ha subito cercato la via della rete. Dal lato offensivo, Rasmus Højlund ha colpito un palo in avvio e poi ha faticato, sbagliando il rigore poi ripetuto e trasformato da De Bruyne. Il tecnico Allegri ha ottenuto risposte positive dai cambi e può guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni.

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