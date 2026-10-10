Il Napoli ha superato il Frosinone con un netto 3-0, trascinato da Kevin De Bruyne, autore di una doppietta determinante. A quanto si apprende, la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha gestito al meglio una sfida considerata insidiosa alla vigilia.
Le statistiche della gara evidenziano il predominio del Napoli su quasi tutti i parametri, segnalando una prestazione solida che rilancia le ambizioni degli azzurri. Il portiere Alex Meret è stato impegnato raramente nel corso del match, segno del buon lavoro sia difensivo che offensivo della squadra.
L’incontro rappresenta un importante segnale di crescita per il Napoli, che ora dovrà confermare la propria continuità nei prossimi impegni stagionali. Per una panoramica sul primo tempo della gara, consultare l’approfondimento Napoli-Frosinone: dominio azzurro nel primo tempo, in vantaggio 2-0.