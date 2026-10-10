Il Napoli supera il Frosinone 3-0 in una gara importante sia per il risultato che per il gioco espresso, a quanto si apprende da alcune fonti. Gli azzurri partono forte e mettono il match in discesa sin dai primi minuti, con il palo di Hojlund a confermare la spinta offensiva iniziale.

Il vantaggio arriva su calcio di rigore: il danese viene strattonato e, dopo il controllo Var, il penalty viene ripetuto per irregolarità sulla prima esecuzione. De Bruyne realizza dagli undici metri e porta avanti la squadra. Il raddoppio arriva poco dopo, con un’azione manovrata che coinvolge Di Lorenzo e Lang, quest’ultimo autore del secondo gol.

Nel secondo tempo il Napoli controlla il gioco e riceve una notizia positiva con il ritorno in campo di McTominay. Lo scozzese si fa subito notare per vivacità e dinamismo dopo il suo rientro. Gli azzurri sfiorano il terzo gol con Neres e Lang prima che, nel finale, Giovane serva De Bruyne per la doppietta personale e il definitivo 3-0. Tra i dati positivi evidenziati: buoni xG e statistiche di tiro, segno che il Napoli torna a proporre anche un calcio più propositivo.