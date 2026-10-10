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Napoli-Frosinone 3-0, De Bruyne protagonista e McTominay rientra

Napoli Frosinone 3-0: De Bruyne protagonista su rigore e nel finale, McTominay rientra. Buoni segnali di gioco e dati statistici incoraggianti.

di · 1 min
Scott McTominay
Foto: Bryan Berlin / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
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IN BREVE
  • Il Napoli vince 3-0 contro il Frosinone con doppietta di De Bruyne
  • McTominay torna in campo e mostra subito vivacità e dinamismo
  • Il vantaggio arriva su rigore, statistiche e xG positivi per il Napoli
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Il Napoli supera il Frosinone 3-0 in una gara importante sia per il risultato che per il gioco espresso, a quanto si apprende da alcune fonti. Gli azzurri partono forte e mettono il match in discesa sin dai primi minuti, con il palo di Hojlund a confermare la spinta offensiva iniziale.

Il vantaggio arriva su calcio di rigore: il danese viene strattonato e, dopo il controllo Var, il penalty viene ripetuto per irregolarità sulla prima esecuzione. De Bruyne realizza dagli undici metri e porta avanti la squadra. Il raddoppio arriva poco dopo, con un’azione manovrata che coinvolge Di Lorenzo e Lang, quest’ultimo autore del secondo gol.

Nel secondo tempo il Napoli controlla il gioco e riceve una notizia positiva con il ritorno in campo di McTominay. Lo scozzese si fa subito notare per vivacità e dinamismo dopo il suo rientro. Gli azzurri sfiorano il terzo gol con Neres e Lang prima che, nel finale, Giovane serva De Bruyne per la doppietta personale e il definitivo 3-0. Tra i dati positivi evidenziati: buoni xG e statistiche di tiro, segno che il Napoli torna a proporre anche un calcio più propositivo.

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