Leopoldo Luque, neurochirurgo e responsabile dello staff medico che seguiva Diego Armando Maradona durante la convalescenza dopo l’intervento chirurgico, rischia 12 anni di reclusione. La richiesta arriva dal pubblico ministero Patricio Ferrari nel processo sulla morte del campione argentino, scomparso il 25 novembre 2020 a 60 anni, secondo quanto si apprende.

Durante l’arringa finale al Tribunale di San Isidro, Ferrari ha ricostruito, dopo oltre 40 udienze e 103 deposizioni tra imputati e testimoni, il periodo tra l’11 e il 25 novembre 2020, dal trasferimento di Maradona dalla Clínica Olivos alla casa presa in affitto dove poi è deceduto. Secondo l’accusa, "l’11 novembre Maradona era una bomba a orologeria. Se ne sono liberati e lo hanno portato in quella casa dove, 14 giorni dopo, è morto".

Il pm ha contestato a Luque l’omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla condizione di medico e dal vincolo di amicizia con Maradona. Richieste di otto anni di carcere sono arrivate per Nancy Forlini e Agustina Cosachov, cinque per Carlos Diaz e quattro ciascuno per Ricardo Almiron e Mariano Perroni, mentre è stata chiesta l’assoluzione per Pedro Di Spagna.

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Ferrari ha specificato che "la casa del quartiere San Andrés di Tigre, dove era stato portato Maradona, non disponeva delle condizioni necessarie per accogliere un paziente con quella complessità medica". E ha aggiunto: "Non c’erano guanti, garze, una flebo, una cassetta di pronto soccorso, un defibrillatore, un’ambulanza né nulla di ciò che avevano promesso. Era il vuoto assoluto, quella casa non aveva niente".

L’accusa ha ribadito che Maradona è morto a causa di una cattiva assistenza medica durante il ricovero domiciliare e che lo staff incaricato sarebbe stato composto da "improvvisati" guidati da Luque: "gruppo di dilettanti che ha dimenticato in ogni momento di avere a che fare con un paziente vulnerabile e complesso".

Secondo Ferrari, "Le conclusioni dei periti dimostrano che qualcosa nel corpo di Maradona non andava bene quel 25 novembre 2020. Questo non è accaduto improvvisamente o da un momento all’altro, è una situazione che si è sviluppata con il passare dei giorni". La Commissione medica incaricata ha concluso che "la morte era evitabile e che l’assistenza medica era inadeguata".