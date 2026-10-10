Scott McTominay è stato ufficialmente inserito nell’elenco dei convocati del Napoli per la sfida di questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Frosinone. Il centrocampista scozzese, reduce dall’intervento di ablazione cardiaca, torna così tra i disponibili dopo aver superato i controlli previsti, ma la sua condizione fisica non è ancora ottimale.

A quanto si apprende, la presenza di McTominay sarà gestita con grande cautela dallo staff di Massimiliano Allegri. Il tecnico del Napoli, intervenuto in conferenza stampa nella giornata di ieri, ha sottolineato che "Scott ha attualmente nelle gambe soltanto 20 o 30 minuti di autonomia". Questo lascia pensare che l’ex Manchester United partirà dalla panchina e potrebbe essere impiegato solo nel secondo tempo, come risorsa da sfruttare nella parte finale del match.

Secondo alcune ricostruzioni, il Napoli non intende rischiare inutilmente il centrocampista in un momento delicato della stagione, preferendo una gestione prudente del suo rientro. La strategia dello staff medico e tecnico sarebbe quella di aumentare gradualmente il minutaggio di McTominay nelle prossime uscite ufficiali.

Per ulteriori dettagli sul percorso di recupero del giocatore, è possibile consultare anche il nostro approfondimento su Scott McTominay e l’idoneità sportiva: il rientro in gruppo con il Napoli e l’analisi sul tema Napoli, McTominay torna a disposizione: l’emergenza infortuni non è finita.